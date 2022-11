Bouwers BAM en Heijmans onderuit op Damrak na stikstofuitspraak

BAM en Heijmans behoorden woensdag tot de grote verliezers op het Damrak. Beleggers reageerden op de uitspraak van de Raad van State, die besliste dat bouwprojecten niet meer automatisch toestemming krijgen om tijdelijk stikstof uit te mogen stoten. Dat besluit is volgens branchevereniging Bouwend Nederland dramatisch voor de sector en Nederland dreigt daarmee op slot te gaan.

BAM zakte bijna 5 procent. Concurrent Heijmans, die ook met kwartaalcijfers kwam, verloor 7,5 procent. Topman Ton Hillen sprak van solide prestaties in het afgelopen kwartaal en handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar. Ook krijgt een groot deel van het personeel deze maand een bonus van 500 euro bruto.

Op de beurzen wordt echter vooral uitgekeken naar het belangrijke rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting het rentetarief in de grootste economie ter wereld opnieuw verhogen met 0,75 procentpunt om de hoge inflatie terug te dringen. Beleggers zijn met name benieuwd wat centralebankpresident Jerome Powell gaat zeggen over de omvang van de toekomstige rentestappen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 671,68 punten. Levensmiddelenconcern Unilever (plus 0,6 procent) was koploper in de hoofdindex en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (min 2,4 procent) stond onderaan. De MidKap zakte 1,2 procent tot 903,36 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.

Wolters Kluwer won 0,3 procent. De informatieleverancier zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar met 15 procent stijgen, dankzij een positieve impact van de duurdere dollar. TomTom klom 3 procent. De navigatiespecialist, die een beleggersdag houdt, liet weten met de introductie van een nieuw kaartenplatform de groei in de komende jaren te willen versnellen.

In Kopenhagen zakte A.P. Møller-Maersk bijna 6 procent. De Deense containerrederij en vrachtvervoerder kende opnieuw een recordkwartaal. Wel waarschuwde het concern voor een daling van de wereldwijde vraag naar containers vanwege de verslechterde economische vooruitzichten. Aston Martin kelderde 14,5 procent in Londen. De Britse fabrikant van sportwagens verwacht minder auto’s af te leveren vanwege aanhoudende problemen in de toeleveringsketen.

De euro was 0,9896 dollar waard, tegen 0,9929 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 87,87 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent goedkoper, op 94,13 dollar per vat.