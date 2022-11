Chipfabrikant Qualcomm somberder over verkoop smarthoneprocessors

Chipproducent Qualcomm is somberder geworden over vraag naar zijn chips voor smartphones. Het Amerikaanse bedrijf is een van ’s werelds belangrijkste leveranciers van processoren voor telefoons van onder andere Apple. Maar door de onzekere economische vooruitzichten en opgebouwde voorraden bij klanten verwacht het concern uit San Diego daar veel minder van de verkopen.

In het lopende, gebroken boekjaar denkt Qualcomm dat de omzet uit chips voor smartphones met 3G-, 4G- of 5G-verbinding met 10 tot 15 procent zal dalen ten opzichte van het afgelopen jaar. In een eerdere vooruitblik repte het bedrijf nog van een neergang van 5 procent.

Door de hoge inflatie hebben consumenten waarschijnlijk minder geld over voor grote aankopen, zoals een nieuwe smartphone. Tegelijkertijd kampten elektronicafabrikanten sinds vorig jaar met chiptekorten, waardoor ze grotere voorraden aanhielden. Nu de toeleveringsproblemen minder groot zijn maken die bedrijven hun voorraden eerst op voordat ze nieuwe chips van Qualcomm kopen.

In het vierde kwartaal van het boekjaar van Qualcomm, dat eindigde op 25 september, steeg de omzet met 22 procent op jaarbasis tot 11,4 miljard dollar. Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van 2,9 miljard dollar, 3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Er is Qualcomm veel aan gelegen minder afhankelijk te worden van de markt voor smartphones. Die koers blijft onveranderd, zo meldt topman Cristiano Amon in een toelichting op de kwartaalcijfers. Hij mikt onder andere op de verkoop van processors voor allerlei slimme apparaten die verbonden zijn met het internet en elkaar.