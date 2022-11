Chipmaker AMD stijgt op afwachtend Wall Street na resultaten

Advanced Micro Devices (AMD) werd woensdag 5,5 procent hoger gezet op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse chipproducent zag de omzet het afgelopen kwartaal sterk stijgen dankzij een grotere vraag naar chips voor datacenters en spelcomputers. Wel kampt het bedrijf met een afzwakkende markt voor pc’s.

Airbnb zakte 5,7 procent. Het woningverhuurplatform behaalde afgelopen kwartaal recordresultaten omdat mensen veel meer overnachtingen en uitjes boekten na het opheffen van de coronamaatregelen. Wel verwacht Airbnb dat die groei in het vierde kwartaal wat zal afzwakken. Dat nieuws viel slecht bij beleggers.

De beurshandel staat verder vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal waarschijnlijk het rentetarief opnieuw verhogen met 0,75 procentpunt om de hoge inflatie te bestrijden. Beleggers zijn met name benieuwd wat centralebankpresident Jerome Powell gaat zeggen over de omvang van de toekomstige rentestappen.

Op de financiële markten wordt gehoopt dat de Fed in de komende maanden zal overgaan op kleinere rentestappen. Salarisstrookverwerker ADP meldde woensdag echter dat het aantal banen in de Amerikaanse private sector in oktober sterker is toegenomen dan verwacht. Vrijdag komt het officiële banenrapport van de overheid naar buiten. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Fed meer ruimte om de rente stevig te blijven verhogen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent lager op 32.540 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 3.840 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,3 procent tot 10.856 punten.

Estée Lauder verloor bijna 6 procent. Het cosmeticaconcern boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. De verwachtingen voor de rest van het jaar vielen echter tegen.

CVS Health klom 4 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Het gezondheidszorgbedrijf bevestigde ook een schikking te hebben getroffen van zo’n 5 miljard dollar met betrekking tot de rechtszaken over de rol van het bedrijf in de opiatencrisis in de VS.

Mondelez steeg 2,5 procent. Het bedrijf achter chocolademerken als Oreo, Milka, Cadbury en Toblerone verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar dankzij sterke verkopen in het afgelopen kwartaal.

Yum! Brands won ruim 1 procent. De eigenaar van fastfoodketens als Taco Bell, KFC en Pizza Hut boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar de winst viel wat tegen.

Apple verloor 0,4 procent. De Chinese autoriteiten kondigden een lockdown van zeven dagen aan voor het gebied rond de fabriek van Foxconn in de Chinese stad Zhenzhou. In de fabriek worden iPhones gemaakt voor Apple.