Duitse regering bereikt akkoord over energiesteun

De Duitse federale regering heeft haar plannen voor een prijsplafond voor gas en elektriciteit rond. Het gaat om een van de belangrijkste maatregelen die bondskanselier Olaf Scholz aankondigde om Duitse huishoudens en bedrijven te helpen met hun extreem hard gestegen energierekening als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Ook sloot Berlijn een akkoord met deelstaten over de kosten voor verschillende steunmaatregelen.

Ongeveer 25.000 grotere bedrijven en zo’n 2000 ziekenhuizen en scholen profiteren vanaf 1 januari van een prijsplafond voor gas. Huishoudens moeten tot uiterlijk 1 maart wachten voordat een maximumtarief gaat gelden voor het grootste deel van hun gasverbruik, maar de overheid neemt de betaling van het voorschotbedrag in december op zich.

Het prijsplafond is vastgesteld op 12 cent per kilowattuur gas, waar dat nu nog gemiddeld 18,6 cent is volgens prijsvergelijkingssite Check 24. Het plafond voor de stroomprijzen komt op 40 cent per kilowattuur te liggen voor particuliere klanten. De gereguleerde tarieven gelden alleen voor het gas- en elektriciteitsverbruik dat lager is dan 80 procent van het energieverbruik in eerdere jaren. Voor alles daarboven betalen Duitse huishoudens de actuele prijs.

De regering in Berlijn verwacht dat alle steunmaatregelen wegens de energiecrisis en hoge inflatie samen 200 miljard euro gaan kosten. Met deelstaten kwam de regering-Scholz overeen dat lokale overheden een deel van de huursubsidies voor de laagste inkomens gaan betalen. In ruil krijgen de deelstaten extra geld voor het opvangen van vluchtelingen en het plaatselijke openbaar vervoer.

Het akkoord maakte ook de weg vrij voor een goedkoop ov-abonnement dat Duitsers moet compenseren voor de hogere kosten in het levensonderhoud. Duitsland voert vanaf 1 januari een ticket van 49 euro in waarmee mensen een maand lang onbeperkt gebruik kunnen maken van regionale treinen en streekvervoer per tram, trein of bus.