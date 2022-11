Fed verhoogt voor vierde keer op rij rente met 0,75 procentpunt

Het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten stijgt opnieuw met 0,75 procent. Het is de vierde keer dat de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, de rente met zo’n grote stap verhoogt.

Beleidsmakers van de Fed hopen met de forse renteverhogingen de forse prijsstijgingen tegen te gaan. In september nam de voor centrale bankiers belangrijke kerninflatie, waar de sterk schommelende energie- en voedselprijzen uit zijn weggefilterd, toe ten opzichte van augustus.

De Fed heeft de rente die banken elkaar in rekening brengen voor leningen op zeer korte termijn verhoogd naar een bandbreedte tussen 3,75 en 4 procent. Door die hogere rentes wordt het ook duurder om geld te lenen voor bedrijven en huishoudens, waardoor uiteindelijk minder geld de economie in stroomt. In theorie moet dat de inflatie afremmen.

In het persbericht over het rentebesluit meldt de Fed dat renteverhogingen door zullen gaan totdat ze voldoende effect sorteren om de inflatie te verlagen tot het gewenste niveau van 2 procent.

Op de financiƫle markten wordt vooral uitgekeken naar de toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell. Beleggers hopen dat de centralebankenkoepel het tempo waarin de rentes omhooggaan wat matigt, maar experts waarschuwen dat de Fed waarschijnlijk eerst concrete bewijzen wil zien dat de inflatie afvlakt.