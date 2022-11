Federal Reserve komt vermoedelijk weer met forse renteverhoging

De Federal Reserve zal naar verwachting later op woensdag wederom de rente met 0,75 procentpunt verhogen. Het zou dan de vierde keer op rij zijn dat de rente in de VS met een dergelijke grote stap wordt opgeschroefd in de strijd tegen de hoge inflatie. Beleggers hopen dat de Fed daarna mogelijk wat gas terug zal nemen en zal overgaan op kleinere rentestappen.

Beleidsmakers van de Amerikaanse centralebankenkoepel zeiden eerder al de impact van de renteverhogingen op de economische groei voor lief te nemen. President Joe Biden zei eerder dat vooruitgang wordt geboekt in de strijd tegen de hoge inflatie, maar dat meer werk nodig is. Hij gaf ook aan dat dankzij zijn economische plannen de VS in een sterkere positie verkeren dan andere grote economieƫn om de inflatie-uitdaging het hoofd te bieden.

Op de financiƫle markten zal met name gelet worden op eventuele opmerkingen over toekomstige rentestappen. Uit de laatste cijfers bleek dat de inflatie in de grootste economie van de wereld, ondanks de eerdere rente-ingrepen, nog altijd op een hoog niveau ligt. In september steeg de Amerikaanse inflatie naar 8,3 procent. De kerninflatie, dus exclusief de prijzen voor energie en levensmiddelen, steeg naar 6,6 procent, van 6,3 procent een maand eerder.