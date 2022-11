ING: groothandelsprijzen gas en stroom nemen straks weer toe

De groothandelsprijzen voor gas en elektriciteit zijn de afgelopen maand sterk gedaald, maar ze gaan volgend jaar waarschijnlijk toch weer omhoog. Dat denken deskundigen van ING Research, die waarschuwen dat vooral energie-intensieve sectoren hieronder gebukt zullen gaan en consumenten dat ook zullen voelen. “Het blijft dan ook van groot belang dat bedrijven en huishoudens flink energie besparen.”

De gas- en elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt zijn afgenomen tot 40 euro per megawattuur voor gas en 100 euro per megawattuur voor stroom, wordt becijferd in een nieuwe publicatie van de bank. Dat is nog altijd 2 tot 2,5 keer zo hoog als voor de energiecrisis, maar bij lange na niet meer zo hoog als een poosje terug.

De daling is vooral te danken aan de inmiddels goedgevulde gasopslagen en het relatief warme weer voor de tijd van het jaar, in combinatie met een grootscheepse aanvoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en Europees beleid om energie te besparen.

Toch lijkt de prijsdaling van korte duur, zeggen de kenners van ING. “Dit jaar had de Europese Unie nog een paar maanden Russisch gas beschikbaar om de gasvoorraden te vullen. Volgend jaar moet Europa het waarschijnlijk zonder stellen.” Volgens de bank verwacht de markt voor 2023 daarom weer gasprijzen van 135 tot 140 euro per megawattuur. De prijs voor stroom zou weer kunnen oplopen naar 300 tot 340 euro.

ING geeft in zijn nieuwe rapport over verschillende sectoren aan dat de meest energie-intensieve bedrijven in bijvoorbeeld de chemie, kunststof- en basismetaalindustrie zitten. Zij zullen zich steeds vaker genoodzaakt zien hun productie deels stop te zetten, vreest de bank.

Daarnaast springen de voorspellingen voor de detailhandel eruit. Volgens ING wordt de winkelbranche dubbel geraakt. Enerzijds gaat de koopkracht van consumenten omlaag, waardoor die minder zullen kopen, anderzijds hebben winkels te maken met oplopende kosten voor energie, inkoop, transport en lonen. Voor 2023 is het beeld dankzij forse koopkrachtreparaties door de overheid wel minder ongunstig dan eerder verwacht, aldus ING. Dat neemt echter niet weg dat de sector rekening zou moeten houden met een lichte krimp van de verkochte volumes.