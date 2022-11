Jumbo stopt per direct met omstreden reclamespot rond WK Qatar

Jumbo stopt per direct met zijn WK-reclamespot met dansende bouwvakkers. Dat heeft de supermarktketen besloten nadat op sociale media grote ophef was ontstaan. Het WK voetbal in Qatar is namelijk omstreden vanwege de slechte werkomstandigheden voor de arbeidsmigranten die de stadions moesten bouwen.

“We realiseren ons nu dat in deze reclame een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest”, laat Jumbo weten in een verklaring. “Dit betreuren we ten zeerste en we bieden hiervoor onze welgemeende excuses aan.”

Op sociale media werd al forse kritiek geleverd op Jumbo. “Jumbo moet zich echt kapot schamen voor deze reclame voor het WK in Qatar”, zei iemand bijvoorbeeld op Twitter. Er waren ook twitteraars die opriepen om Jumbo te gaan boycotten.

Marketingdeskundigen reageerden eveneens verbijsterd en vonden het ontzettend dom. “Negatieve aandacht is wel het laatste wat Jumbo kan gebruiken”, gaf Paul Moers aan. De supermarktkenner verwees daarbij ook naar Jumbo-baas Frits van Eerd die recentelijk tijdelijk in de cel zat en een stap terug deed bij de super omdat hij verdachte is in een witwaszaak.

Amnesty International noemde de nieuwe reclame daarnaast “misplaatst” en “onverstandig”. En de Reclame Code Commissie ontving meerdere klachten over de commercial, waarin ook veel BN’ers te zien waren, zoals de Toppers, acteur en Jumbo-gezicht Frank Lammers en rapper Donnie.

Jumbo was zich er overigens wel bewust van dat het WK in Qatar gevoelig ligt in Nederland. De super verklaarde vorige maand nog zich in zijn communicatie-uitingen rond het WK daarom uitsluitend op het Oranjelegioen te richten. Toen zei Jumbo “een zorgvuldige afweging” gemaakt te hebben ten aanzien van de wijze waarop de super dit jaar inspeelt op het Oranjegevoel rond het toernooi.