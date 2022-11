Klanten vast internet weg bij VodafoneZiggo, mobiel groeit

Kabel- en telecombedrijf VodafoneZiggo heeft in het derde kwartaal het aantal klanten met vast internet terug zien lopen ten opzichte van een jaar eerder. Bij de tak voor mobiele telefonie ging het aantal klanten wel omhoog en ook het aantal klanten dat zowel vast internet van Ziggo afneemt als mobiele telefonie van Vodafone ging omhoog.

VodafoneZiggo verloor per saldo 9300 klanten bij het vaste internet van Ziggo. 15.400 consumenten kozen, door de toegenomen concurrentie, voor een andere internetaanbieder. Daartegenover staan 6300 nieuwe zakelijke klanten. Het gaat overigens om kleine verschuivingen, want in totaal heeft Vodafone zo’n 3,3 miljoen huishoudens en bedrijven als internetklant.

Klanten die beide diensten afnemen leveren meer op voor VodafoneZiggo en de onderneming streeft er dan ook naar het aandeel van zogeheten ‘converged’ klanten te verhogen. De klanten van VodafoneZiggo gaven in het derde kwartaal meer uit per klant. Een bescheiden omzetstijging van 1 procent was volgens het bedrijf mede daaraan te danken.

Volgens financieel directeur Ritchy Drost merkt zijn onderneming dan ook nog weinig van klanten die de rekening niet meer kunnen betalen. “We voeren wat meer gesprekken met klanten die zich afvragen of ze op het juiste pakket zitten, maar dat is ook nog niet opvallend veel.” Volgens Drost komt dat door de waarde die de diensten van VodafoneZiggo – internet, televisie en mobiele telefonie – hebben voor klanten. “Dat soort diensten worden wel genoemd door mensen om op te besparen, maar staan heel laag.”

De totale omzet van VodafoneZiggo kwam uit op 1 miljard euro. Ook de aangepaste bedrijfswinst, de winst voordat posten als belastingen, afschrijvingen en rentebetalingen zijn afgetrokken, steeg licht. Die ging met 1,3 procent omhoog naar 496,7 miljoen euro.