Moeder Booking.com ziet winst in derde kwartaal verdubbelen

Booking, het bedrijf achter de van oorsprong Nederlandse hotelboekingssite Booking.com, heeft zijn winst in het derde kwartaal meer dan verdubbeld in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het bedrijf ziet ondanks de hoge inflatie bovendien het aantal boekingen niet afnemen.

De winst kwam in het derde kwartaal uit op bijna 1,7 miljard dollar (omgerekend bijna 1,7 miljard euro). Vorig jaar was dat nog 769 miljoen dollar. De omzet steeg met 29 procent op jaarbasis tot ruim 6 miljard dollar.

Vorig jaar had Booking nog last van de coronacrisis. Zo werd Booking.com hard getroffen toen de reissector van de ene op de andere dag vrijwel stil kwam te liggen. Het bedrijf kreeg steun van de Nederlandse overheid om personeel aan het werk te houden, maar betaalde die terug na ophef omdat het bedrijf de directie wel bonussen wilde uitkeren.

In totaal werd er in het vorige kwartaal voor 32,12 miljard dollar aan boekingen gedaan via via de websites van Booking. Het gaat daarbij om het totaalbedrag dat klanten uitgaven, niet om de omzet van het bedrijf zelf. Zo werden er ongeveer 240 miljoen hotelovernachtingen geboekt, ruim 30 procent meer dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder.