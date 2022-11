Moederbedrijf KFC heeft last van dure dollar

Het Amerikaanse fastfoodconcern Yum! Brands, het moederbedrijf van kipketen KFC, heeft flink last van de dure dollar. Door dit nadelige valuta-effect ging de winst van het bedrijf, dat bijna de helft van zijn omzet buiten de Verenigde Staten haalt, in het afgelopen kwartaal harder omlaag dan verwacht.

De winst per aandeel kwam in het derde kwartaal uit op 1,09 dollar, tegen 1,22 dollar in dezelfde periode vorig jaar. De omzet groeide wel, met 5 procent. Dat is wel een minder sterke groei vergeleken met die van concurrenten als McDonald’s (plus 9,5 procent) en Chipotle Mexican Grill (plus 7,6 procent).

De tacoketen van Yum! Brands, Taco Bell, groeide met 6 procent. Maar ook dit was beneden de verwachtingen. Kipketen KFC overtrof wel de verwachtingen van marktkenners, met een groei van 7 procent in de afgelopen periode.