Onderzoek: nog steeds veel bedrijven zonder klimaatambities

Steeds meer bedrijven willen snel klimaatneutraal worden, maar er is ook een aanzienlijke groep minder ambitieuze achterblijvers. De verschillen tussen die twee tegenpolen zijn groot, komt naar voren uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Bedrijven willen ofwel voor 2050 een verwaarloosbare ecologische voetafdruk realiseren, ofwel ze hebben dit doel in zijn geheel niet.

Volgens de studie is het aandeel bedrijven dat ambieert om uiterlijk voor 2030 klimaatneutraal te zijn voor het derde jaar op rij gestegen, ditmaal met 4 procentpunt naar 59 procent. Dan is er ook nog een groep met 2050 als streefdatum.

Maar bijna 19 procent van de meer dan 700 ondervraagde afgevaardigden van organisaties gaf aan niet of pas later dan 2099 zover te zijn. Dat zijn er wel minder dan een jaar geleden, maar weer duidelijk meer dan in de peiling van twee jaar terug. En in deze groep zitten juist veel bedrijven die een relatief grote voetafdruk hebben, waardoor zij eigenlijk cruciaal zijn voor het behalen van klimaatdoelstellingen.

“Het is toch vrij schokkend te noemen dat een deel van de bedrijven die intensief belastend zijn voor het milieu geen ambitie heeft om zijn ecologische voetafdruk te beperken”, zegt onderzoeksleider Henk Volberda. “Hun eigen winstgevendheid wordt daarbij als belangrijker ervaren dan de impact voor mens en milieu.”

Aan de desbetreffende bedrijven is ook gevraagd waarom ze dan niet meer aan klimaatbeleid doen. Dan blijken de antwoorden divers. Sommige zeggen dat ze het niet bij het bedrijf vinden passen. Volberda: “Het gaat hier bijvoorbeeld om een autobedrijf dat in oldtimers handelt, een bedrijf in de lucht- en zeevracht of een bedrijf dat gebruikmaakt van chemische processen waarvoor vooralsnog geen schoner alternatief bestaat.”

Maar er zijn er ook die simpelweg nog geen moeite hebben genomen om een duurzaamheidsvisie te formuleren. En er zijn bedrijven die geen actie ondernemen omdat ze “klaar zijn met de klimaathype”, geen voortrekkersrol willen innemen of zonder overheidsverplichting geen actie zullen ondernemen. Volberda geeft aan dat dit geen verstandige keuze is. Zonder streven naar klimaatneutraal werken schieten ze zich volgens hem in de eigen voet, bijvoorbeeld omdat klanten op den duur niets meer van ze willen kopen of omdat mensen er niet meer willen werken.