Ook Duitsland komt met maximumprijs voor energie

Duitsland gaat per volgend jaar een maximumprijs instellen voor een deel van de energie die bedrijven en huishoudens afnemen. Daarmee volgt het land het voorbeeld van meerdere andere EU-landen waaronder Nederland. Huishoudens krijgen, net als in Nederland, in december een eenmalig bedrag ter compensatie voor de hoge gasrekening.

Niet alle details over de regeling zijn al bekend. Bedrijven zouden vanaf 1 januari voor een deel van hun gas- en elektraverbruik niet meer de marktprijs hoeven te betalen. Voor huishoudens zou dit uiterlijk op 1 maart ook gaan gelden. Voor de eenmalige compensatie in december zou het erop neerkomen dat huishoudens in die maand niet het voorschot hoeven te betalen dat zij volgens hun contract wel moeten afdragen. Dat bedrag wordt dan door de overheid gecompenseerd.

De energiecompensatie is onderdeel van plannen waar Duitsland 200 miljard euro voor uittrekt. Het land is in hoge mate afhankelijk van gas en met name uit Rusland. Omdat de aanvoer daarvan grotendeels is weggevallen als antwoord van Rusland op Europese sancties vanwege de Russische inval in Oekraïne, is de prijs sterk omhooggegaan.

De manier waarop overheden compensatie voor de hoge gasprijzen uitdelen kan overigens op kritiek rekenen van centrale bankiers en economen. Door die ook te geven aan mensen die het niet nodig hebben omdat ze de hoge energieprijzen zelf kunnen dragen of daar door een vast contract nog geen last van hebben, stimuleren overheden de economie en wakkeren ze de inflatie aan. De Europese Centrale Bank (ECB) probeert juist door renteverhogingen het omgekeerde voor elkaar te krijgen.