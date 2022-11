Opvolger Verhagen bij Bouwend Nederland komt ook uit politiek

Bouwend Nederland krijgt een nieuwe voorzitter. Arno Visser volgt in maart volgend jaar Maxime Verhagen op die al bijna tien jaar aan het roer staat bij de belangenorganisatie voor de bouwsector.

Met Visser kiest Bouwend Nederland opnieuw voor een man met politieke ervaring. Hij was eerder onder meer Tweede Kamerlid namens de VVD en wethouder in Almere. Nu is Visser nog president van de Algemene Rekenkamer. Bij Bouwend Nederland is hij benoemd voor een periode van vier jaar.

“De bouw is van cruciaal belang voor Nederland”, zegt Visser in een verklaring. Hij wijst erop dat er tienduizenden mensen in de bedrijfstak werken. “Het is ook de sector die moet komen met oplossingen die ervoor zorgen dat we ook in de toekomst veilig, betaalbaar en duurzaam kunnen wonen, werken en recreëren.”

Zijn opvolger Verhagen was eerder onder andere vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Na zijn politieke carrière ging de CDA’er voor Bouwend Nederland aan de slag.