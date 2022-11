Porthos-uitspraak komt niet onverwacht voor Heijmans

De voor de bouw dramatische Porthos-uitspraak van de Raad van State leidt niet tot onvoorziene financiële tegenvallers bij bouwconcern Heijmans. Onherroepelijke vergunningen staan overeind. Projecten die in aanbouw zijn, gaan volgens de onderneming dus gewoon door.

Door het besluit van de hoogste bestuursrechter mogen bouwprojecten niet meer automatisch toestemming krijgen om tijdelijk stikstof uit te stoten. “Ofschoon dit uiteraard een tegenvaller is, komt het besluit van de Raad van State voor Heijmans niet onverwacht en waren wij hierop voorbereid”, stelt Heijmans in een verklaring.

De onderneming uit Rosmalen handhaaft daarom ook zijn financiële verwachtingen voor dit en komend jaar. Dat had het bedrijf woensdagochtend voorbeurs ook al gezegd, maar de Porthos-uitspraak kwam pas enkele uren daarna naar buiten.

Heijmans zegt verder dat nieuwe projecten in de woningbouw nog steeds mogelijk zijn, zolang de stikstofneerslag maar binnen de wettelijke grenzen blijft en dat wordt aangetoond via berekeningen. Het concern heeft dat voor nagenoeg alle eigen projecten die in ontwikkeling zijn al gedaan. Dat zou eventuele vertragingen tot een minimum beperken.

Voor grotere klussen op het gebied van infrastructuur voorziet Heijmans wel “extra hinder” door het vervallen van de bouwvrijstelling.