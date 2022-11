Techconcern Sony uitblinker op lagere Japanse beurs

Sony behoorde woensdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurs in Tokio. Het Japanse techconcern verhoogde zijn winst- en omzetverwachting voor het hele boekjaar, dat loopt tot en met maart, na sterke kwartaalresultaten. Sony profiteerde van de zwakkere yen die ervoor zorgt dat de producten van het concern in het buitenland goedkoper zijn. Ook de populariteit van de iPhone van Apple, waar Sony onder andere de beeldsensoren voor maakt, droeg bij aan de positieve resultaten.

Het aandeel Sony werd 7 procent hoger gezet. Ondanks deze koerswinst sloot de toonaangevende Nikkei in Tokio 0,1 procent in de min op 27.663,39 punten. Beleggers keken vooral uit naar het rentebesluit in de Verenigde Staten, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting het rentetarief opnieuw verhogen om de hoge inflatie te bestrijden. In Japan, waar de inflatie een stuk lager is dan in de VS, heeft de Bank of Japan de rente nog niet verhoogd. Dit zorgt er echter voor dat de Japanse yen flink in waarde is gedaald ten opzichte van de dollar.

De Hang Seng-index in Hongkong ging verder vooruit en noteerde tussentijds 2,5 procent in de plus. De index won een dag eerder al ruim 5 procent. Dat kwam door geruchten op Chinese sociale media dat China overweegt het strikte zero-Covid-beleid vanaf maart volgend jaar los te laten. Dat beleid van strenge lockdowns heeft de Chinese economie hard getroffen. Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent klom 1,9 procent, na de koerssprong van 11 procent op dinsdag.

De beurs in Shanghai steeg 1,6 procent. China lijkt vooralsnog vast te houden aan het strenge coronabeleid. De autoriteiten kondigden een lockdown van zeven dagen aan voor het gebied rond de fabriek van Foxconn in de Chinese stad Zhenzhou. In de fabriek worden iPhones gemaakt voor Apple. Werknemers besloten afgelopen weekend al in groten getale de fabriek te verlaten om niet in een quarantaine terecht te komen.

De Kospi in Seoul won 0,2 procent, ondanks de oplopende spanningen met buurland Noord-Korea. Volgens de Zuid-Koreanen heeft Noord-Korea minstens tien verschillende typen raketten afgevuurd, waaronder minstens drie ballistische raketten. Op macro-economisch vlak bleek daarnaast de inflatie in Zuid-Korea in oktober verder is opgelopen tot 5,7 procent. De All Ordinaries in Sydney klom 0,1 procent.