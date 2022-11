TomTom wil met nieuwe kaarten klanten beter bedienen

Navigatiedienstverlener TomTom komt met nieuwe kaarten die nog gedetailleerder zijn en meer informatie bevatten. Bovendien kunnen ze sneller worden geüpdatet. Dat is mogelijk door het nieuwe platform waar het bedrijf de afgelopen tijd aan heeft gewerkt, heeft TomTom gezegd voorafgaand aan een evenement voor beleggers.

Met het nieuwe Maps Platform kan informatie van onder meer gebruikers en sensoren snel verwerkt worden. De nieuwe infrastructuur was nodig omdat er steeds meer informatie beschikbaar komt, geeft TomTom aan. Het bedrijf stelt zijn technologie ook open voor andere partijen zodat die hun gegevens makkelijker kunnen integreren.

TomTom denkt door de nieuwe kaartstructuur sneller te kunnen innoveren en de omzet te kunnen laten groeien, zowel in de autosector als in de zakelijke kaartverkoop. In 2025 moet het bedrijf 600 miljoen euro omzet behalen uit locatietechnologie, wat neerkomt op een jaarlijkse groei van meer dan 10 procent. Het bedrijf heeft nog orders met een waarde van 2,4 miljard euro liggen die die omzetgroei moeten helpen ondersteunen.

Waar in Nederland TomTom zo’n beetje de naam van een los navigatie-apparaat is geworden, is de consumententak voor het bedrijf al jaren krimpende. Het meeste geld verdient TomTom door zijn kaartentechniek te verkopen aan autoproducenten die de TomTom-kaarten in het infotainmentsysteem in hun voertuigen inbouwen. Ook de levering van kaartendiensten aan andere zakelijke klanten, zoals vlootbeheerders, levert geld op.