UWV kreeg ruim 46.000 meldingen over werkende Oekraïners

Bij het UWV zijn bij elkaar zo’n 46.000 meldingen ontvangen van werkgevers dat zij een vluchteling uit Oekraïne in dienst namen. Voor deze groep mensen geldt een vrijstelling van de zogeheten tewerkstellingsvergunning en ze kunnen daardoor na aankomst in Nederland vrij snel aan de slag, mits dus melding wordt gedaan door de werkgever.

De meeste Oekraïners vonden werk bij uitzendbureaus en in de horeca. Via de uitzendbureaus kon 53 procent van de Oekraïners aan het werk. Een tiende van de aanvragen gaat om een baan in de horeca. Daarbij zijn de regio’s rond de grote steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam het populairst.

Het UWV benadrukt dat het aantal aanvragen niet gelijk ligt aan het aantal mensen dat aan het werk is gegaan. Sommige mensen hebben meerder baantjes en voor iedere baan afzonderlijk moet een aanvraag worden gedaan.