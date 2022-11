Wolters Kluwer licht hoger op afwachtend Damrak na cijfers

Wolters Kluwer ging woensdag licht omhoog in AEX-index op het Damrak. De informatieleverancier zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar met 15 procent stijgen, dankzij een positieve impact van de duurdere dollar. Het concern bevestigde tevens de verwachtingen voor dit jaar. Ook gaat het bedrijf door met de inkoop van eigen aandelen. Na afronding van het inkoopprogramma van 1 miljard euro dit jaar, wordt in januari 2023 een nieuw programma van 100 miljoen euro gestart. Het aandeel won 0,2 procent.

De beurshandel staat echter vooral in het teken van het belangrijke rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting het rentetarief in de grootste economie ter wereld opnieuw verhogen met 0,75 procentpunt om de hoge inflatie terug te dringen. Beleggers zijn met name benieuwd wat centralebankpresident Jerome Powell gaat zeggen over de omvang van de toekomstige rentestappen.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 674,73 punten, onder aanvoering van ING (plus 1,4 procent). De MidKap daalde 0,2 procent tot 912,28 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,4 procent. De DAX in Frankfurt won 0,1 procent, ondanks een onverwachte daling van de Duitse export in september.

Heijmans daalde 1,3 procent. De bouwer handhaafde de verwachtingen voor de omzet en het resultaat dit jaar. Topman Ton Hillen sprak van solide prestaties in het afgelopen kwartaal. De bouwer slaagt er daarbij grotendeels in om de hogere inkoopkosten door te berekenen aan klanten. Ook krijgt het personeel deze maand een bonus van 500 euro bruto.

TomTom klom 4 procent. De navigatiespecialist, die een beleggersdag houdt, liet weten met de introductie van een nieuw kaartenplatform de groei in de komende jaren te willen versnellen.

In Kopenhagen zakte A.P. Møller-Maersk 4 procent. De Deense containerrederij en vrachtvervoerder kende opnieuw een recordkwartaal. Wel waarschuwde het concern voor een daling van de wereldwijde vraag naar containers vanwege de verslechterde economische vooruitzichten. De Deense maker van windmolens Vestas daalde 0,8 procent na teleurstellende resultaten. Farmaceut GSK steeg 1,2 procent in Londen na goed ontvangen cijfers.

De euro was 0,9881 dollar waard, tegen 0,9929 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 89,37 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 95,49 dollar per vat.