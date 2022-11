Aandacht bij BAM op impact stikstofuitspraak RvS en FIOD-inval

Bouwconcern BAM, dat later op donderdag zijn resultaten over het derde kwartaal openbaart, zal mogelijk extra uitleg moeten geven over de impact van de stikstofuitspraak van woensdag. De Raad van State zette een streep door een vrijstellingsregeling waardoor voor tienduizenden bouwprojecten apart een milieuvergunning aangevraagd zal moeten worden. Dit zal mede door het tekort aan experts tot grote vertragingen leiden.

Verder zal de aandacht bij BAM uitgaan naar de recente inval van de FIOD en het Openbaar Ministerie bij de bouwer. De inval had betrekking op een onderzoek naar “mogelijke onregelmatigheden” bij het internationale onderdeel van het bedrijf. Nadat dit nieuws naar buiten kwam, kelderde het aandeel BAM. De koersval ligt gevoelig gezien het verleden van het bouwconcern. BAM moest nog niet zo heel lang geleden meerdere keren forse tegenvallers opbiechten, bijvoorbeeld over het project voor de aanleg van een zeesluis in IJmuiden.

Behalve stikstofproblematiek en het gebrek aan afgegeven bouwvergunningen, speelt ook de inflatie BAM parten. Het lukt BAM ook niet helemaal de gestegen kosten doorberekend te krijgen. Doordat BAM eerder bedrijfsonderdelen verkocht, daalde de omzet. Dat effect zal naar verwachting ook in het derde kwartaal merkbaar zijn.