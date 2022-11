ACM wil noodleverancier voor klant die rekening niet kan betalen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat het kabinet een noodleverancier aanwijst voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen, zodat ze straks niet zonder energie zitten. Dat heeft een woordvoerder van de ACM bevestigd naar aanleiding van berichtgeving van de NOS.

De toezichthouder heeft hierover vorige week een brief gestuurd naar Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Vanaf 1 april volgend jaar mogen energiemaatschappijen klanten weer afsluiten als ze hun rekeningen niet meer betalen. Vorige week werd besloten om het afsluiten een stuk moeilijker te maken om consumenten te beschermen. Maar die regeling geldt tot april. Tot die tijd moeten energiebedrijven eerst meerdere pogingen doen om in contact te komen met klanten. Als dat niet lukt moet de gemeente ingeschakeld worden om tot een oplossing te komen.

De ACM is bezorgd over wat er na die datum gaat gebeuren. “Wij hebben er op gewezen dat als er voor consumenten niks geregeld wordt er dan een risico is dat ze dan alsnog afgesloten gaan worden”, aldus de woordvoerder. Gevreesd wordt dat consumenten verder in de financiĆ«le problemen komen als gevolg van de hoge energieprijzen.

Volgens de ACM zou een noodleverancier een of meerdere leveranciers kunnen zijn die daarvoor aangewezen worden. “Maar dat is aan de wetgever om daar invulling aan te geven.”