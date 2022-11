Autoconcern Stellantis boekt fors meer omzet

Autoconcern Stellantis, dat vorig jaar ontstaan is uit de fusie tussen Peugeot SA en Fiat Chrysler, zag de inkomsten hard omhoog gaan in het derde kwartaal. Dat kwam vooral door sterke verkoopcijfers van elektrische auto’s, hogere prijzen en gunstige valuta-effecten. Ook kon het bedrijf, met merken als Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel en Peugeot, meer auto’s afleveren doordat de leveringsproblemen van onderdelen zoals chips inmiddels minder groot zijn vergeleken met vorig jaar.

De omzet kwam uit op 42,1 miljard euro, een stijging van 29 procent vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar. Dat is meer dan waar marktkenners in doorsnee op hadden gerekend. De verkopen van elektrische auto’s schoten in de afgelopen periode met 41 procent omhoog tot 68.000 stuks. Het concern kondigde ook aan dat het merk Jeep tegen 2025 vier volledig elektrische suv’s op de markt wil brengen in Europa en Noord-Amerika.

Stellantis gaf vorige maand aan te overwegen om te stoppen met de productie van voertuigen in China. Door een toename van de geopolitieke spanningen tussen China en het westen verliezen westerse autobouwers ook marktaandeel aan Chinese concurrenten. Het concern had hier donderdag geen nieuws over.