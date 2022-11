Blik bij resultaten ING op rente en beloning aandeelhouders

ING heeft zijn winst afgelopen kwartaal waarschijnlijk wat zien dalen ten opzichte van een jaar eerder, denken analisten in doorsnee. Maar de vooruitzichten voor banken in het algemeen zijn de laatste tijd wel een stuk gunstiger geworden omdat de rente weer oploopt. Bij de kwartaalcijfers die ING donderdagochtend naar buiten brengt is het daarom onder meer de vraag of de bank zijn aandeelhouders extra wil gaan belonen.

In de vergelijkbare periode vorig jaar draaide ING nog een sterk kwartaal waarin de winst flink omhoog ging. Destijds werd het resultaat onder meer vooruit geholpen doordat er weer geld vrijviel dat ING in het eerste coronajaar apart had gezet voor mogelijke verliezen op leningen. Kenners denken dat de cijfers over de afgelopen periode ook gekleurd zullen worden door enkele eenmalige posten.

De rente die jarenlang heel laag was en daardoor op het verdienmodel van banken drukte, loopt de laatste tijd wel weer op. Verschillende andere grote banken meldden onlangs daardoor al weer grote miljardenwinsten en voerden hun verwachtingen op. Als ING in de veranderde marktomstandigheden een reden ziet om de aandeelhouders extra te gaan belonen zou dat volgens kenners moeten gebeuren via een aandeleninkoopprogramma.

Bij de kwartaalcijfers is het verder interessant hoe topman Steven van Rijswijk aankijkt tegen de hoge inflatie en dreiging van een recessie. Ook kan de bank mogelijk meer zeggen over het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar mogelijke betrokkenheid bij witwassen van dochter Payvision. Het Financieele Dagblad meldde eerder deze week op basis van ingewijden dat ING mogelijk is opgelicht toen het dat Amsterdamse fintechbedrijf enkele jaren geleden voor 350 miljoen euro overnam van de oprichters.