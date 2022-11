BMW boekt meer winst dankzij hogere prijzen topmodellen

De Duitse autofabrikant BMW boekte afgelopen kwartaal meer winst dankzij de hogere verkoopprijzen van zijn modellen in het topsegment van de markt. Door zich te richten op de productie en de verkoop van de duurste modellen, waar het bedrijf hogere winstmarges op maakt, wist BMW een afvlakking van het aantal verkochte auto’s te compenseren.

De autobouwer zag de winst vóór rentekosten en belastingen in het derde kwartaal stijgen met 28 procent tot 3,7 miljard euro. Het bedrijf overtrof daarmee de verwachtingen van analisten die gemiddeld rekenden op een resultaat van 3,5 miljard euro. Ook de omzet viel hoger uit dan voorzien en BMW bevestigde zijn verwachtingen voor het hele jaar.

“Na negen maanden liggen we op schema om onze doelstellingen voor het jaar te halen”, zei topman Oliver Zipse. “Met name dankzij het succes van onze volledig elektrische modellen kunnen we de komende maanden met vertrouwen tegemoetzien.” De autofabrikant verwacht dat de stijgende vraag naar volledig elektrische modellen zoals de iX3 SUV de omzet zal blijven stuwen en ziet de verkoop van elektrische voertuigen volgend jaar met 70 procent stijgen.

BMW en zijn concurrenten weten de verslechterde macro-economische omstandigheden tot nu toe te trotseren, dankzij de sterke vraag naar hun duurste modellen. Zo verhoogde concurrent Mercedes-Benz afgelopen maand al voor de tweede keer op rij zijn vooruitzichten voor het hele jaar.

De economische tegenwind, waaronder stijgende inflatie en energiekosten, neemt echter ook in de autobranche toe. Volkswagen verlaagde vorige week zijn verkoopprognose voor het jaar, vanwege de schaarse beschikbaarheid van chips en aanhoudende logistieke problemen.

BMW verwacht wel dat de inflatie en stijgende rentetarieven de komende maanden zullen drukken op de verkopen. Met name in Europa zullen de goed gevulde orderboeken daardoor wat normaliseren. De fabrikant denkt niet dat het de productie dit jaar zal moeten onderbreken vanwege energietekorten en verwacht in het huidige kwartaal meer auto’s af te leveren dan in het vorige kwartaal.