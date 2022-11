Brussels Airport schrapt om nationale staking uit voorzorg reizen

De luchthaven van Brussel heeft besloten preventief 40 procent van de geplande vluchten op 9 november te schrappen in verband met een nationale staking. Brussels Airport verwacht veel hinder van de vakbondsacties, die ook het openbaar vervoer zullen treffen. Het vliegveld wordt door veel Nederlanders gebruikt.

Door vluchten te schrappen of te verplaatsen, hoopt de luchthaven te lange wachtrijen en vertragingen die dag te vermijden. Passagiers die getroffen worden, zullen persoonlijk door hun luchtvaartmaatschappij worden geïnformeerd. Om hoeveel reizigers het gaat is niet bekend. Passagiers die wel kunnen vertrekken wordt gevraagd enkel handbagage mee te nemen. Er lopen nog gesprekken met partners en luchtvaartmaatschappijen om te bekijken of er bijkomende maatregelen nodig zijn om chaos te vermijden.

Aanleiding voor de vakbondsacties is de koopkrachtcrisis. De bonden eisen onder meer een prijsplafond voor gas en elektriciteit en een aanpassing van de loonnormwet, die bepaalt hoeveel de loonkosten maximaal mogen stijgen.