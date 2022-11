Burger King groeit hard buiten VS, Amerikaans menu krijgt upgrade

Burger King blijft zijn verkopen buiten de Verenigde Staten flink opvoeren. In de zomerperiode ging er voor meer dan een vijfde aan Whoppers, Twister Fries en andere snacks over de toonbank vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar.

De verkoopspurt komt deels doordat er meer restaurants geopend zijn, maar ook hiervoor gecorrigeerd stegen de internationale verkopen van Burger King met meer dan 15 procent. Op de Amerikaanse thuismarkt groeide Burger King maar zo’n 4 procent.

De Verenigde Staten zijn voor Burger King de laatste tijd eigenlijk het probleemkindje. Moederconcern Restaurant Brands International presenteerde in september zelfs een plan van 400 miljoen dollar om de verkopen daar op te vijzelen. Dat geld gaat onder meer naar het opknappen van restaurants, nieuw keukengerei en marketing.

Ook moet het Amerikaanse menu een upgrade krijgen, met onder meer nieuwe Whopper-varianten. Of die nieuwe burgers dan later misschien ook een weg zullen vinden naar Europa, is nog niet bekend.

Topman José Cil geeft aan de Amerikaanse franchiseondernemers zich inmiddels achter zijn zogeheten Reclaim the Flame-plan hebben geschaard. Dat vindt hij een goede zaak. Hij is sowieso tevreden met de prestaties van zijn bedrijf in de afgelopen periode. Niet alleen bij Burger King, maar ook bij koffieketen Tim Hortons en kipketen Popeyes Louisiana Kitchen zaten de verkopen in de lift.

De omzet voor het beursgenoteerde moederbedrijf dikte zo met meer dan 15 procent aan tot 1,7 miljard dollar. Onder de streep bleef 530 miljoen dollar over. In de vergelijkbare periode vorig jaar boekte Restaurant Brands International nog 329 miljoen dollar winst.