Duitse gasimporteur Uniper boekt nettoverlies van 40 miljard euro

Dat de toevoer van Russich gas naar Duitsland drastisch minder is geworden is goed te merken bij de Duitse gasimporteur Uniper. Dat concern zette over de eerste negen maanden van het jaar een verlies van 40 miljard euro in de boeken omdat het op zoek moest naar dure alternatieven. Het geboekte tekort heeft ook te maken met verliezen die het bedrijf in de toekomst verwacht te maken na de beslissing van Rusland om de gastoevoer stop te zetten.

“Onze halfjaarcijfers gaven al aan dat dit enorme littekens heeft achtergelaten in onze financiĆ«le resultaten,” zei financieel directeur Tiina Tuomela in een toelichting. Ze legde ook uit dat momenteel de laatste hand wordt gelegd aan een overeengekomen stabilisatiepakket waarbij Duitsland Uniper zal overnemen.

Berlijn stemde er in september mee in Uniper te nationaliseren en 99 procent van Duitslands grootste gasimporteur over te nemen. Daarmee wil Duitsland er zeker van zijn dat het bedrijf gas kan blijven kopen en de industrie van het land kan blijven bevoorraden. Ook wil Berlijn een domino-effect in de energiesector, zoals eerder gebeurde tijdens de financiƫle crisis na de val van de Amerikaanse bank Lehman Brothers, voorkomen.

Het nettoverlies dat Uniper in de boeken zette komt neer op 10 miljard euro. De verliezen leed het bedrijf omdat het naarstig op zoek moest naar alternatieven ter vervanging van de Russische gasvolumes. Daarvoor moest meer worden betaald. Verder houdt Uniper rekening met 31 miljard euro aan toekomstige verliezen die daarmee verband houden.

In het kader van de overeenkomst met Berlijn heeft Uniper van staatsfinancier KfW kredietlijnen gekregen ter waarde van 18 miljard euro. Daarvan was eind oktober 14 miljard euro opgenomen, aldus de onderneming.