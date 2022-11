Duitsland in gesprek met VS om handelsoorlog te voorkomen

Duitsland praat met de Verenigde Staten over de manieren waarop een nieuwe handelsoorlog tussen Amerikanen en de Europeanen voorkomen kan worden, zei minister voor Economische Zaken Robert Habeck. De Amerikaanse president Joe Biden zette in augustus zijn handtekening onder een nieuwe wet die onder andere belastingvoordelen belooft aan bedrijven die bepaalde onderdelen in de VS laten maken. Duitsland vreest dat Europese bedrijven hier nadeel van ondervinden.

“We zijn in gesprek met de Amerikanen en willen geen soort van handelsoorlog beginnen, maar we zien welke concurrentie we hebben en daar moeten we Europese antwoorden op vinden”, zei Habeck op een conferentie in Berlijn. De Europese industrie is bang investeringen mis te lopen door het belastingvoordeel dat de VS bedrijven willen bieden.

Onder Bidens voorganger Donald Trump verzuurden de handelsbetrekkingen tussen de EU en de VS. Hij voerde heffingen op staal en aluminium uit Europese landen, waarop Brussel terugsloeg met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Daarnaast speelde een langslepende ruzie over staatssteun aan vliegtuigbouwers Boeing en Airbus door respectievelijk de VS en de EU.