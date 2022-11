Gerard Sanderink geschorst als bestuurder IT-bedrijf Centric

Centric-baas Gerard Sanderink moet per direct aftreden als bestuurder van zijn bedrijf. Dat heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam donderdag besloten. Volgens het hof is Sanderink niet in staat om privé en Centric gescheiden te houden. Ook twijfelen de raadsheren of Sanderink rationele beslissingen kan nemen en leiding kan geven aan een bedrijf met 2500 werknemers en grote klanten

Vorige week diende het Openbaar Ministerie een verzoekschrift in bij de Ondernemingskamer. Daarin riep justitie op om Sanderink te schorsen en een tijdelijke vervanger aan te wijzen, nadat de Twentse miljonair besloot om het roer na anderhalf jaar weer over te nemen. Aan dat verzoek geeft de Ondernemingskamer nu gehoor.