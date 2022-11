Inflatie OESO-landen weer iets gestegen

De inflatie in de landen die zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is in september iets gestegen tot 10,5 procent. Een maand eerder was dit nog 10,3 procent, maakte de organisatie bekend.

Negentien van de 38 OESO-landen lieten een dubbelcijferige inflatie zien in september. In Estland, Hongarije, Letland, Litouwen en Turkije werd het dagelijks leven meer dan 20 procent duurder.

Als de hoge voedsel- en energieprijzen buiten beschouwing blijven, nam de inflatie in doorsnee toe tot 7,6 procent. Voor energie moest in de OESO-landen in september gemiddeld 28,8 procent meer worden betaald.

In de G7-landen, de grootste economie├źn ter wereld, nam de inflatie in september toe tot 7,7 procent. In augustus was dit nog 7,5 procent. De inflatie in de eurozone liep volgens de OESO op tot 9,9 procent, vergeleken met 9,1 procent de voorgaande maand.

De OESO is een uitvloeisel van een organisatie die in 1948 werd opgericht ter ondersteuning van het Marshallplan voor de wederopbouw van Europa na de Tweede Wereldoorlog. Het samenwerkingsverband bestaat ondertussen uit 38 landen.