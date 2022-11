ING koploper in rode AEX na cijfers, BAM licht omlaag

ING was donderdag een positieve uitblinker in de Amsterdamse AEX-index, die een flink verlies liet zien. BAM ging licht omlaag na een handelsupdate. Beleggers verwerkten daarnaast vooral het besluit van de Amerikaanse centrale bank om de rente opnieuw fors te verhogen in de strijd tegen de inflatie. Hogere rentes zijn over het algemeen slecht nieuws voor aandelenbeleggingen.

De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell verklaarde wel dat toekomstige rentestappen mogelijk wel minder fors zullen zijn, maar langer zullen doorgaan om de inflatie op het gewenste niveau van 2 procent te krijgen.

ING (plus 4,6 procent) profiteert net als andere grote banken juist van de hogere rente, die het weer makkelijker maakt om goede marges te maken op kredieten. ING zag de winst in het derde kwartaal wel dalen, maar dat kwam volgens topman Steven van Rijswijk door eenmalige posten. Het financiële concern ziet desondanks ruimte om zijn aandeelhouders te belonen door voor maximaal 1,5 miljard euro aan aandelen in te kopen. Ook de Franse concurrent BNP Paribas (plus 0,7 procent) deed afgelopen kwartaal goede zaken dankzij de hogere rentes.

BAM (min 0,1 procent) boekte in de eerste negen maanden van het jaar meer winst, mede dankzij de opbrengst van de verkoop van een onderdeel. De omzet nam wel af. De bouwer kampt naar eigen zeggen met de hoge inflatie en toeleveringsproblemen die het resultaat drukten. BAM zakte woensdag bijna 8 procent door de vrees dat een uitspraak van de Raad van State over stikstofwetgeving rond bouwprojecten veel bouwprojecten gaat vertragen.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 1,3 procent lager op 658,86 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 900,12 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,9 procent.

ASML verloor 3 procent. Nederland en de VS gaan naar verluidt deze maand in gesprek over een beperking op de levering van chipmachines door ASML aan China. Fintechbedrijf Adyen en vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield waren de grootste dalers in de AEX, met minnen van dik 3 procent.

In de MidKap ging AMG (plus 6 procent) op kop. De metalenspecialist verhoogde opnieuw zijn verwachtingen voor het hele jaar, nadat het bedrijf in het afgelopen kwartaal weer winst had geboekt na een verlies vorig jaar. Kunstmestproducent OCI, die ook met cijfers kwam, daalde 1 procent. Bij kleinere bedrijven verloor Ordina 5,5 procent na tegenvallende resultaten van de IT-specialist.

De euro was 0,9783 dollar waard, tegen 0,9862 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 88,92 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 95,28 dollar per vat.