ING na kwartaalbericht schaarse stijger op Amsterdamse beurs

ING is donderdag op de aandelenbeurs in Amsterdam als een van de weinige bedrijven met een winst de handel uitgegaan. Beleggers reageerden enthousiast op het kwartaalbericht van de bank, die aandeelhouders flinke beloningen in het vooruitzicht stelde.

De algehele stemming werd beheerst door rentenieuws. De Federal Reserve in de Verenigde Staten verhoogde de rente opnieuw fors en zei waarschijnlijk langer door te moeten gaan met renteverhogingen dan eerder verwacht. Hogere rentes zijn doorgaans slecht nieuws voor de waardering van aandelen.

De AEX-index sloot 0,9 procent lager op 661,18 punten. ING was met een winst van 8,5 procent de sterkste stijger van de hoofdfondsen. Betalingsverwerker Adyen eindigde onderaan met een verlies van 8 procent.

ASML verloor bijna 4 procent. Nederland en de VS gaan naar verluidt deze maand in gesprek over een beperking op de levering van chipmachines door ASML aan China. Washington wil voorkomen dat China een grotere economische en militaire bedreiging gaat vormen. Chiptoeleverancier ASMI, die eerder al waarschuwde voor de strengere beperkingen die de Amerikanen hebben opgelegd aan de chipexport naar China, zakte 2,6 procent.

Bij de middelgrote fondsen was metalenspecialist AMG (plus 8,7 procent) de grootste winnaar. Het bedrijf boekte het voorbije kwartaal een veel hogere operationele winst, dankzij de grote vraag naar lithium. Dat materiaal is belangrijk voor de productie van accu’s voor elektrische auto’s. ABN AMRO (plus 2,7 procent) was een andere schaarse stijger in de MidKap, die 0,8 procent verloor tot 897,74 punten.

BAM verloor bij de kleinere fondsen 1,7 procent. De bouwer boekte in de eerste negen maanden van het jaar meer winst, maar dat kwam vooral door de verkoop van een onderdeel. De omzet nam af. Woensdag zakte BAM al bijna 8 procent door de vrees dat een uitspraak van de Raad van State over stikstofwetgeving rond bouwprojecten veel bouwprojecten gaat vertragen. Concurrent Heijmans (plus 2,8 procent) veerde iets op, na de koersval van 10 procent een dag eerder.

De aandelenbeurzen in Parijs en Frankfurt zakten tot zo’n 1 procent. In Londen steeg de belangrijkste graadmeter 0,6 procent na het rentebesluit van de Bank of England, die liet weten dat het piekniveau van de Britse rente waarschijnlijk lager ligt dan financiĆ«le markten verwachtten. Het Britse pond verloor 1,8 procent ten opzichte van de dollar.

De euro was 0,9758 dollar waard, tegen 0,9862 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 88,86 dollar. Brentolie zakte 0,8 procent in prijs tot 95,39 dollar per vat.