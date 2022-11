ING uitblinker in lagere AEX, vastgoedconcern Unibail onderaan

ING was donderdag de grote winnaar in de Amsterdamse AEX-index, die terrein moest prijsgeven. Beleggers reageerden op het besluit van de Amerikaanse centrale bank om de rente opnieuw fors te verhogen in de strijd tegen de inflatie. Hogere rentes zijn over het algemeen slecht nieuws voor aandelenbeleggingen. Zo stond de eigenaar van winkelcentra Unibail-Rodamco-Unibail (min 5,6 procent) onder druk door de vrees dat consumenten minder gaan besteden door de hoge inflatie en de hogere rentetarieven, waardoor geld lenen duurder wordt.

ING (plus 6,3 procent) profiteert net als andere grote banken juist van de hogere rente, die het weer makkelijker maakt om goede marges te maken op kredieten. De kwartaalcijfers van de bank vielen dan ook in de smaak bij beleggers. Ook het besluit van ING om zijn aandeelhouders te belonen door voor 1,5 miljard euro aan aandelen in te kopen, werd goed ontvangen. De Franse concurrent BNP Paribas deed afgelopen kwartaal eveneens goede zaken dankzij de hogere rentes en klom 2,2 procent in Parijs.

De AEX noteerde rond het middaguur 1,2 procent in de min op 659,37 punten. De MidKap verloor 0,9 procent tot 896,24 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 1,1 procent. De Londense FTSE-index daalde 0,5 procent in afwachting van het rentebesluit van de Bank of England.

ASML verloor dik 4 procent. Nederland en de VS gaan naar verluidt deze maand in gesprek over een beperking op de levering van chipmachines door ASML aan China. Washington wil voorkomen dat China een grotere economische en militaire bedreiging gaat vormen. Chiptoeleverancier ASMI, die eerder al waarschuwde voor de strengere beperkingen die de Amerikanen hebben opgelegd aan de chipexport naar China, zakte 1,9 procent.

In de MidKap stond AMG (plus 6 procent) bovenaan na cijfers. BAM verloor bij de kleinere fondsen 1,6 procent. De bouwer boekte in de eerste negen maanden van het jaar meer winst, maar dat kwam vooral door de verkoop van een onderdeel. De omzet nam af. Woensdag zakte BAM al bijna 8 procent door de vrees dat een uitspraak van de Raad van State over stikstofwetgeving rond bouwprojecten veel bouwprojecten gaat vertragen. Concurrent Heijmans (plus 0,6 procent) veerde iets op, na de koersval van 10 procent een dag eerder.

De euro was 0,9735 dollar waard, tegen 0,9862 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent minder op 88,68 dollar. Brentolie zakte 1,2 procent in prijs tot 94,94 dollar per vat.