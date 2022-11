NVWA onderzoekt vergassen kippen in big bags met minder gas

De capaciteit om kippen te kunnen doden als dat moet omdat er vogelgriep is aangetroffen is momenteel maximaal twee tot drie pluimveebedrijven per dag, heeft de NVWA laten weten. Vorige week konden vijf pluimveebedrijven in Lunteren waarbij in de buurt vogelgriep is vastgesteld, niet preventief geruimd worden omdat er een tekort was aan CO2-gas.

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is er nu geen sprake van “een absoluut tekort aan CO2-gas voor ruimingen die volgens strikt protocol” worden uitgevoerd. “De NVWA is in staat de uitbraken te bestrijden en snel besmette locaties te ruimen.”

Toch wordt er gekeken naar alternatieve mogelijkheden om kippen te doden waarbij minder bedwelmingsgas nodig is dan in een grote stal. Het gaat dan om vergassing in containers of big bags. “Deze methoden vragen meer tijd en menskracht en zijn relatief kostbaar”, zegt de woordvoerder.

Volgens hem kunnen er wel problemen ontstaan als er veel bedrijven tegelijkertijd geruimd moeten worden. “Het kan zijn dat CO2-gas wel beschikbaar is, maar dat er geen transportmiddelen of chauffeurs beschikbaar zijn om het gas tijdig ter plaatse te krijgen. Dit omdat gecontracteerde bedrijven soms op zeer korte termijn om inzet wordt gevraagd.”

Volgens de NVWA is het overgrote deel van de besmette bedrijven in het afgelopen jaar binnen twee dagen geruimd. De vogelgriep gaat al het hele jaar rond in Nederland. Regelmatig moeten hierdoor tienduizenden kippen preventief worden geruimd.