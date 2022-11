Onderzoek naar handel met voorkennis op Europese gasmarkt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en andere toezichthouders in Europa zijn extra scherp op ongeoorloofde praktijken op de Europese gasmarkt. Daarmee willen ze praktijken zoals handel met voorkennis en marktmanipulatie voorkomen. Dergelijk marktmisbruik kan ertoe leiden dat consumenten te veel betalen voor energie.

Aanleiding voor de aanscherping van het toezicht zijn de huidige hoge en hevig schommelende gasprijzen op de groothandelsmarkt. “Alle marktdeelnemers die handelen op de groothandelsmarkten voor energie in de Europese Unie moeten zich aan dezelfde regels houden”, aldus de ACM.

De organisatie is samen met ACER, de organisatie van samenwerkende energietoezichthouders in Europa, een onderzoek gestart. Ook toezichthouders uit Duitsland en Oostenrijk doen hieraan mee.

“In de huidige crisis en uitzonderlijke marktomstandigheden is waakzaamheid bij het opsporen van marktmanipulatie en handel met voorkennis belangrijker dan ooit om het vertrouwen in de integriteit van de EU-groothandelsmarkten voor energie te waarborgen”, stelt ACER in een eigen verklaring.