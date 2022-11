Recordjaar Sunweb, wel veel geld verloren door luchtvaartchaos

Reisorganisatie Sunweb heeft een boekjaar met recordomzet en -winst gedraaid, ondanks de chaos in de Europese luchtvaart. Maar volgens topman Mattijs ten Brink had het jaar nog veel beter kunnen uitpakken als personeelsgebrek op Schiphol en stakingen niet voor zoveel annuleringen en afschrikwekkende rijen hadden gezorgd. Door die problemen heeft Sunweb namelijk ook “miljoenen” verloren.

In 2019, het laatste jaar voor corona, was Sunweb goed voor bijna 700 miljoen euro omzet. In het vorige maand afgesloten boekjaar ging de onderneming daar “aanzienlijk” overheen, aldus Ten Brink die nog geen precieze cijfers heeft. De Sunweb-baas spreekt van een “revival van de pakketreis”.

Na de coronajaren, waarin reizen een stuk lastiger was, waren er dit jaar heel veel mensen met vakantieplannen. Van de lockdowns hebben mensen ook iets geleerd, geeft Ten Brink aan. Toen zijn ze er volgens hem achtergekomen dat het verstandig is als je een vakantie via een reisorganisatie boekt, met de nodige garanties. Wanneer een reisadvies opeens op oranje springt is er dan tenminste een aanspreekpunt waar je iets kunt wijzigen.

Die wendbaarheid was volgens Ten Brink ook belangrijk bij het trotseren van de moeilijkheden op Schiphol, waar vliegtuigmaatschappijen vanwege beperkingen veel vluchten moesten schrappen. “Sunweb heeft geen eigen hotels of vliegtuigen. Die flexibiliteit hielp in de zomer om bijna alle vakanties door te laten gaan, bijvoorbeeld door mensen vanaf andere luchthavens te laten vertrekken of de begin- en einddata van vakanties te veranderen.”

Ten Brink wijst erop dat bij de Scandinavische maatschappij SAS ook nog lang werd gestaakt midden in het hoogseizoen. Bij Brussels Airlines waren eveneens stakingen. Voor Sunweb was dit alles een dure aangelegenheid. Het bedrijf had overal bij veel hotels ingekocht en die kamers konden door alle vluchtbeperkingen soms niet worden bezet.

Voor volgend jaar rekent Ten Brink op verdere groei. Sowieso denkt hij te kunnen profiteren van de overname van Airtours. Daardoor wordt het internationaal actieve Sunweb ook een grote speler op de Zweedse markt. Airtours was in 2019 goed voor meer dan 100.000 reizen, wat ongeveer 10 procent is van het jaartotaal van Sunweb dat ook de merken Eliza was here, GOGO en Primavera voert.

Daarnaast zullen de prijzen voor vakanties door de hoge inflatie ook toenemen. Ten Brink schat in dat je volgende zomer zomaar 10 procent duurder uit kan zijn dan dit jaar. Dat zal mensen niet afschrikken, denkt hij. Veel mensen hebben dat er volgens hem voor over om op vakantie te gaan.