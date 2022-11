Techbedrijven verliezen op aandelenbeurzen New York

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen de handel uitgegaan, waarbij vooral grote techbedrijven het moesten ontgelden. Beleggers vrezen een langere periode van hogere rentes van de Federal Reserve.

Amazon, Apple, Facebook-moederbedrijf Meta en Google-eigenaar Alphabet verloren tot 4,2 procent. Daarbij speelden ook zorgen over een naderende recessie een rol. Amazon maakte bekend het personeelsbestand niet langer uit te breiden vanwege macro-economische onzekerheden.

De Dow-Jonesindex zakte 0,5 procent tot 32.001,25 punten. De S&P 500 verloor 1,1 procent tot 3719,89 punten en techbeurs Nasdag eindigde 1,7 procent lager op 10.342,94 punten.

Ook taxi-app Lyft (min 2 procent) kondigde een ingreep in het personeelsbeleid aan. Het bedrijf schrapt 13 procent van alle banen. Daarnaast was er een somber stemmend bericht voor de chipsector. Qualcomm, dat veel processors maakt voor smartphones, is somberder over de vraag naar chips voor telefoons in de komende kwartalen en eindigde bijna 8 procent lager.

Moderna werd 0,8 procent lager gezet. Het Amerikaanse biotechbedrijf verwacht minder opbrengsten te halen uit zijn coronavaccin dan aanvankelijk gedacht.

Booking steeg 2,7 procent. Het bedrijf achter de van oorsprong Nederlandse hotelboekingssite Booking.com heeft zijn winst in het derde kwartaal meer dan verdubbeld in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het bedrijf ziet ondanks de hoge inflatie bovendien het aantal boekingen niet afnemen.

Peloton verloor aan het begin van de sessie fors maar herstelde zich en sloot ruim 8 procent hoger. De maker van fitnessapparatuur dook afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers dan verwacht. Een stijging van de omzet uit lidmaatschappen op zijn fitnessdiensten werd tenietgedaan door een scherpe daling van de verkopen van fitnessapparatuur.

De euro was 0,9750 dollar waard, tegen 0,9862 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent minder op 87,93 dollar. Brentolie werd 1,8 procent goedkoper op 94,42 dollar per vat.