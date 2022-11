Turkse inflatie loopt op tot boven de 85 procent

De inflatie in Turkije is in oktober verder opgelopen tot 85,5 procent, het hoogste niveau sinds 1997. Een maand eerder lagen de kosten van levensonderhoud in het land 83,5 procent hoger dan een jaar terug.

De Turkse inflatie is al tijden torenhoog. Autoriteiten in het land geven voorrang aan economische groei en export. Daarbij denkt president Recep Tayyip Erdogan, in tegenstelling tot de gangbare theorie onder economen, dat een hogere rente zorgt voor hogere prijzen.

Wereldwijd zijn centrale banken de rentes juist aan het opschroeven om de inflatie tegen te gaan. Maar Erdogan gaat tegen die trend in en noemt een hogere rente zijn “grootste vijand”. Vorige maand verlaagde de Turkse centrale bank de rente voor de derde keer op rij.