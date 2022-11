VEH: steeds meer huizen kampen met funderingsschade

Door bodemdalingen, verdroging en een lage grondwaterstand raken steeds meer funderingen van huizen in Nederland beschadigd. Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft de hete zomer dit jaar bijgedragen aan de problemen. Tot nu toe zijn er al 2000 meldingen bekend van huizen met funderingsschade. Dat is 70 procent meer dan in 2018. Eerder was al bekend dat in Nederland funderingen van 1 miljoen huizen een “aanzienlijk risico” lopen beschadigd te raken. Zeker als er niet op tijd wordt ingegrepen.

Zo raken onder andere huizen beschadigd in regio’s waar je dat minder zou verwachten, aldus de VEH. Het gaat bij meer dan de helft van de meldingen om huizen zonder funderingspalen. “Denk hierbij aan woningen op zand- en kleigronden in Gelderland, Overijssel en Brabant. De droogte zorgt voor een lage waterstand, waardoor nu ook grond naast de rivieren inklinkt”, aldus de VEH in een verklaring op de eigen site.

De VEH heeft naar aanleiding van de toenemende meldingen een brandbrief gestuurd naar minister Hugo de Jonge (Wonen). Ook de Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van Verzekeraars, woningcorporatiekoepel Aedes en het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) ondertekenden de brief. De organisaties vinden dat de overheid met een landelijk plan moet komen om funderingsschade aan te pakken. Alleen kunnen getroffen huiseigenaren dat niet, zo klinkt het.

Op 7 november bespreekt de Tweede Kamer de toename van het aantal meldingen van verzakkingen en schade aan funderingen.