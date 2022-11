Verjongingskuur modemerk Hugo Boss is succesvol

Het Duitse modemerk Hugo Boss denkt dit jaar meer winst en omzet te behalen dan waarop was gerekend. Het concern geeft in een handelsupdate aan dat de ingezette koers om vooral meer jongeren te verleiden Hugo Boss-artikelen te kopen, succes heeft.

Hugo Boss denkt dat de omzet dit jaar met 30 procent omhoog kan. De winst voor rente en belastingen kan op jaarbasis met 45 procent stijgen, meldde het Duitse luxemerk in een verklaring. Eerder ging het concern uit van plussen van respectievelijk 25 en 35 procent.

Hugo Boss zet met zijn nieuwe collecties nadrukkelijker in op jongeren. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de presentatie onlangs tijdens de Milan Fashion Week. Daarbij maakte Hugo Boss nadrukkelijk werk van promotie op sociale media.

Hugo Boss is traditioneel bekend om zijn mannenpakken. Maar het bedrijf merkt dat de verkoop van dameskleding ook steeds meer terrein wint. De omzetgroei in het derde kwartaal bedroeg 18 procent. Dat was de sterkste stijging ooit voor het Duitse bedrijf.