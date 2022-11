Acties op Brits spoor deels opgeschort

De spoorwegstaking in het Verenigd Koninkrijk die Britse spoorwegarbeiders eerder voor onder andere zaterdag hadden afgeroepen is voorlopig opgeschort. Volgens vakbond RMT wordt er momenteel “intensief onderhandeld” om een langlopend geschil over lonen en arbeidsvoorwaarden de wereld uit de krijgen.

Spoorwegexploitanten verwelkomden het nieuws. Maar ze zeiden er gelijk bij dat de wijziging van de plannen te laat op de dag kwam om de diensten op zaterdag volgens schema te kunnen uitvoeren. De Britse transportminister Mark Harper waarschuwde dat er nog steeds “aanzienlijke verstoring” op het spoor zou zijn.

De RMT, waarvan de leden de afgelopen maanden verschillende dagen hebben gestaakt, zei dat de bond gesprekken zou voeren met de spoorwegmaatschappijen en Network Rail, dat de Britse spoorweginfrastructuur bezit, exploiteert en ontwikkelt.

Spoorwegarbeiders zouden 5, 7 en 9 november het werk neerleggen. De vakbond zei dat het nu de “belofte van een aanbod” van de spoorwegmaatschappijen had gekregen. Al bleef er scepsis. Mogelijk wordt half november alsnog gestaakt.

Een aparte staking van Londens metropersoneel op 10 november gaat vooralsnog gewoon door. Dat geldt ook voor de staking van TSSA-leden bij de treinexploitanten Avanti West Coast en East Midlands Railway op zaterdag.