AFP: rechtse regering Italië verwacht groter overheidstekort

De uiterst rechtse regering in Italië van premier Giorgia Meloni heeft de verwachtingen voor het overheidstekort voor volgend jaar verhoogd. Rome verwacht extra geld kwijt te zijn aan maatregelen ter ondersteuning van gezinnen en bedrijven, aldus een regeringsbron tegen persbureau AFP.

Net als andere landen in Europa verwachten de Italianen een zware winter door de stijgende rentes, oplopende inflatie en hogere energieprijzen. Meloni, die vorige maand aan de macht kwam, beloofde tijdens de verkiezingscampagne de uitgaven in de hand te houden. Italië gaat juist al lange tijd gebukt onder trage groei en enorme schulden.

Vrijdag, na een kabinetsvergadering, stemde de regering ermee in het overheidstekort te verhogen tot 4,5 procent van het bruto binnenlands product, vertelde een bron aan AFP. Dat is meer dan de 3,4 procent die haar voorganger Mario Draghi in september voorspelde. Maar in Italië werd wel alom rekening gehouden met een verhoging, die neerkomt op zo’n 21 miljard euro.

Meloni’s regering verhoogde ook de prognose voor de economische groei dit jaar naar 3,7 procent, tegen Draghi’s voorspelling van 3,3 procent. Deze bijstelling volgde op beter dan verwachte groeicijfers in het derde kwartaal.