Amerikaans banenrapport centraal op Beursplein 5

De aandacht van beleggers op Beursplein 5 gaat vrijdag vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. De situatie op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Fed meer ruimte om de rente stevig te blijven verhogen om de inflatiedoelstelling van 2 procent te realiseren.

Op het Damrak lijkt de AEX-index hoger te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met winsten openen, ondanks de lagere slotstanden op Wall Street. De Aziatische aandelenmarkten gingen vrijdag overwegend omhoog. De Nikkei in Tokio sloot echter 1,7 procent lager. Vanwege een vrije dag in Japan konden beleggers vrijdag pas reageren op de nieuwe renteverhoging van de Amerikaanse Federal Reserve.

De Chinese beurzen lieten stevige winsten zien door de aanhoudende speculatie dat China het strenge zero-Covid-beleid zal afschaffen. Hoewel de Chinese autoriteiten tot nu toe geen signalen hebben gegeven dat het coronabeleid zal worden versoepeld steeg de Hang Seng-index in Hongkong 6,6 procent. De opmars werd aangevoerd door de grote Chinese techbedrijven.

In Amsterdam zal Prosus mogelijk profiteren van de grote koerswinsten in de Chinese techsector. Internet- en gamebedrijf Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft, won namelijk 10 procent. Fitnessketen Basic-Fit krijgt mogelijk een duwtje in de rug van een adviesverhoging door analisten van Berenberg. Analisten van Oddo BHF werden daarnaast positiever over tankopslagbedrijf Vopak.

Verder kwamen winkelvastgoedfonds Eurocommercial Properties, funderingsspecialist Sif en vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen nog met cijfers. Eurocommercial zag de verkopen in zijn winkelcentra verder stijgen en handhaafde de winstverwachting voor het hele jaar. Voor Sif verliepen de voorbije maanden financieel gezien zoals verwacht. Het bedrijf had eerder dit jaar al zoveel opdrachten binnen dat er in heel 2023 geen werk meer bij kon.Topman Jeroen Kroes van Van Lanschot Kempen sprak van een sterk kwartaalresultaat, dat in lijn lag met de resultaten in de eerste twee kwartalen.

Ook Euronext opende de boeken. De uitbater van de beurzen in onder meer Amsterdam, Brussel en Parijs zag de omzet en het bedrijfsresultaat dalen in het afgelopen kwartaal. Topman St├ęphane Boujnah sprak daarbij over een “meer uitdagend handelsklimaat”. Biotechnoloog Galapagos kondigde aan tweehonderd banen te schrappen in Europa.