Beurs in Hongkong hervat rally onder aanvoering techbedrijven

De aandelenbeurs in Hongkong pakte vrijdag de rally van eerder deze week weer op. Vooral de grote Chinese techbedrijven en fabrikanten van elektrische auto’s werden flink hoger gezet. De speculatie dat China het strikte zero-Covid-beleid gaat loslaten stak weer de kop op. De Chinese autoriteiten hebben tot nu toe echter geen signalen gegeven dat het strenge coronabeleid zal worden afgeschaft. Dat beleid van lockdowns heeft de op een grootste economie ter wereld hard getroffen.

De Hang Seng-index in Hongkong dikte tussentijds 6,8 procent aan en is deze week al zo’n 10 procent gestegen. De herstelrally volgt ook op een slechte beursmaand oktober, waarin de index zo’n 14 procent aan waarde zag verdampen.

De Chinese webwinkelconcerns Alibaba en JD.com stegen tot 14 procent. Internet- en gamebedrijf Tencent steeg 10 procent en maaltijdbezorger Meituan klom 9 procent. De makers van elektrische auto’s Xpeng, Nio en Li Auto kregen er tot 27 procent bij. Ook casinobedrijven en luchtvaartmaatschappijen, die zullen profiteren van een heropening van de economie, lieten stevige winsten zien.

De hoofdindex in Shanghai won 2,6 procent. De aandacht ging ook uit naar het bliksembezoek van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz aan president Xi Jinping. Scholz hoopt daarmee de economische banden met China aan te halen. De bondskanselier is de eerste leider van een G7-land die Xi bezoekt sinds het begin van de coronapandemie. Door de nog altijd strenge coronamaatregelen blijft Scholz slechts elf uur in China.

In Tokio zakte de Nikkei daarentegen 1,7 procent tot 27.199,74 punten. Vanwege een vrije dag in Tokio konden beleggers vrijdag pas reageren op de nieuwe renteverhoging van de Amerikaanse Federal Reserve. Mitsubishi Motors, die woensdag na de slotbel al met een kwartaalbericht kwam, werd 17 procent hoger gezet na een sterke stijging van de winst in het afgelopen kwartaal. De Kospi in Seoul en de All Ordinaries in Sydney klommen 0,5 procent.