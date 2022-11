DNB-commissaris tijdelijk weg om certificatenkwestie Triodos

DNB-commissaris Peter Blom legt per 7 november tijdelijk zijn werk neer bij De Nederlandsche Bank. Blom, die voorheen bestuursvoorzitter was van Triodos Bank, wil de schijn van belangenverstrengeling voorkomen nu de Stichting Certificaathouders Triodos Bank naar de rechter is gestapt.

De stichting wil duidelijkheid over waarom de bank maatregelen nam waarvan de certificaathouders duidelijk de dupe zijn. Blom, die sinds 1 september 2021 commissaris is bij DNB, was tot 21 mei 2021 voorzitter van de raad van bestuur van Triodos Bank.

Triodos Bank had twee jaar geleden de handel in certificaten stilgelegd omdat het gebruikte interne handelssysteem niet langer houdbaar zou zijn. Sindsdien kunnen certificaathouders niet bij hun ingelegde kapitaal. Triodos, dat zich als duurzame bank profileert, geeft met de certificaten een soort aandelen uit die niet op de beurs kunnen worden verhandeld. De financieel dienstverlener faciliteert de handel nu nog zelf.

De stichting, die opkomt voor de belangen van certificaathouders, vroeg aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam vorige maand om onderzoek te doen naar de feiten en omstandigheden bij de bank die hebben geleid tot het stilleggen van de handel in Triodos-certificaten. Ondertussen werkt Triodos aan een alternatief handelssysteem. Maar volgens de stichting zal hiermee een belangrijk deel van het ingelegde geld van certificaathouders verdampen.

Triodos kreeg de afgelopen jaren veel kritiek op de gang van zaken rond certificaten. De VEB, een belangenvereniging voor particuliere beleggers, wees er het afgelopen voorjaar op dat er veel certificaathouders zijn die tussen de 40.000 tot 80.000 euro hadden belegd in de alternatieve aandelen. Zij konden door de ingreep van de bank niet bij geld voor bijvoorbeeld hun pensioen.