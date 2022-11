FNV-leden akkoord met afspraken in cao metalektro

Leden van de vakbond FNV zijn in meerderheid akkoord gegaan met de cao-afspraken in de metalektro. In september bereikten bonden en werkgevers een principeakkoord waarin onder andere is afgesproken dat de lonen in stappen structureel met 9 procent omhoog gaan. Onder de cao vallen onder meer vliegtuigonderdelenfabrikant Fokker, chipbedrijf ASML en vrachtwagenproducent Scania. De sector metalektro telt circa 160.000 medewerkers.

Naast de loonsverhoging nemen werkgevers maandelijks 60 euro pensioenpremie extra voor hun rekening. Daarmee gaan werknemers met een modaal inkomen er nog eens 2 procent op vooruit. Voor medewerkers met een lager loon ligt dat percentage hoger.

Bij de onderhandelingen over de vorige cao werd nog maandenlang gestaakt, onder meer bij Tata Steel Nederland en Scania. Ook eerdere cao’s kwamen moeizaam tot stand. ASML weet dat eerder aan het feit dat de sector bestaat uit verschillende bedrijven, van kleine scheepsbouwers tot leveranciers van keukens.

“Dit keer waren er dus geen stakingen voor nodig om er een goed resultaat uit te slepen”, aldus FNV-onderhandelaar Albert Kuiper. Per 1 december gaan de lonen structureel met 5,5 procent omhoog. Het salaris voor de modale werknemers stijgt vanaf 1 december met minimaal 7,5 procent. Na een jaar komt daar op 1 januari 2024 nog eens 3,5 procent structureel bij. De totale salarisstijging komt daarmee uit op 11 procent, legt FNV uit. Leden van de bond konden tot en met 3 november hun stem uitbrengen.