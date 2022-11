Fors minder opdrachten Duitse fabrieken door energiecrisis

De Duitse fabrieksorders zijn in september voor de tweede maand op rij afgenomen. Door de combinatie van de hoge inflatie en de onzekerheid over de energievoorziening in de grootste economie van Europa zijn bedrijven minder geneigd om bestellingen te doen. De vrees dat de belangrijkste handelspartner van Nederland in een recessie zal belanden neemt daardoor verder toe. Onlangs bleek al dat het aantal industriële orders ook in Nederland duidelijk terugloopt.

De Duitse fabrieksorders daalden op maandbasis met 4 procent. Dat kwam vooral door een daling van de buitenlandse bestellingen. De daling was ook sterker dan economen hadden voorzien en groter dan de herziene afname van 2 procent in augustus.

Duitsland worstelt met de problemen op de energiemarkt. Bedrijven in het land moeten hun afhankelijkheid van Russisch aardgas snel verminderen doordat Rusland de gastoevoer aan het land heeft stilgelegd vanwege de Europese steun aan Oekraïne en de sancties tegen Moskou. Hoewel de kans op gastekorten aankomende winter wat is afgenomen door de milde start van het stookseizoen, kampen bedrijven en huishoudens met de fors gestegen energiekosten.

Volgens hoofdeconoom Carsten Brzeski van ING zijn de orderboeken van de Duitse fabrieken sinds begin dit jaar met bijna 15 procent gekrompen. Aan het begin van het jaar waren de orderboeken nog rijkelijk gevuld en vormden ze een stevige buffer tegen een recessie. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is deze “recessieverzekering” volgens Brzeski echter met de maand afgenomen.

“De verrassend sterke groei van het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal zou de indruk kunnen hebben gewekt dat de Duitse economie een recessie zou kunnen trotseren. De leegloop van het orderboek dit jaar geeft echter een duidelijk signaal af dat deze tekenen van hoop een illusie zijn. Het lange afglijden naar een recessie zet zich voort”, aldus Brzeski.