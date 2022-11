G7-landen willen meer productie van olieproducerende landen

De landen van de G7 vragen aan olieproducerende landen om hun productie op te schroeven. Dat moet ervoor zorgen dat de prijzen omlaag gaan.

De landen van het blok – Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de EU – doen hun oproep circa een maand nadat de landen van oliekartel OPEC en diens bondgenoten waaronder Rusland tot afspraken over een productiebeperking kwamen. Die beperking zou juist de prijzen moeten stutten.

Verhoging van de productie moet helpen “de volatiliteit op de energiemarkten te verminderen” als gevolg van de oorlog in Oekraïne, aldus de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 in een verklaring na besprekingen in Duitsland. De G7 is ook van plan “in de komende weken” het plan om de Russische olieprijzen af te toppen af te ronden, aldus de ministers.