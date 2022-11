Intern document: helft personeel Twitter getroffen door ingrepen

Twitter heeft de helft van de circa 7500 werknemers wereldwijd op straat gezet . Dat staat in een intern document. Onder de nieuwe topman Elon Musk is Twitter begonnen aan een grote opknapbeurt.

“Ruwweg 50 procent van het personeelsbestand zal worden getroffen”, zo valt te lezen in een document dat in handen kwam van persbureau AFP. Musk is sinds een week eigenaar van Twitter. De miljardair betaalde eerder 44 miljard dollar voor de overname.

In Nederland telde Twitter vorig jaar vijftien medewerkers. Het is vooralsnog niet bekend of hier ook sprake is van een halvering van het personeelsbestand.