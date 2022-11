Kabinet wil mkb’ers aan groene leningen helpen

Het kabinet wil met een hogere garantstelling voor groene leningen het midden- en kleinbedrijf helpen verduurzamen. Het gaat om leningen voor investeringen die energie en CO2 besparen. De regeling, Borgstelling MKB-Kredieten Groen, zorgt ervoor dat in totaal 200 miljoen euro aan garanties wordt verstrekt.

Omdat de overheid garant staat voor een groot deel van de leningen, zullen financiers eerder bereid zijn geld uit te lenen aan kleinere bedrijven. De financiers moeten de borgstelling aanvragen. Voor banken gaat de regeling volgend jaar open omdat zij wat meer tijd nodig hebben. Andere geldschieters kunnen vanaf maandag aankloppen bij het loket.

Het ministerie van Economische Zaken zal garant staan voor 90 procent op leningen van maximaal 1,5 miljoen euro per onderneming, zolang aan voorwaarden wordt voldaan. De regeling is beschikbaar voor bedrijven met maximaal 250 werknemers, een omzet van maximaal 50 miljoen en een balanstotaal (alle schulden en bezittingen) tot 43 miljoen euro. Investeringen mogen alleen gedaan worden in middelen op de energie-investeringsaftrek-lijst (EIA). Investeringen in bedrijfspanden moeten ertoe leiden dat het gebouw minstens energie-label C krijgt.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) ziet vooral een voordeel in de regeling omdat veel mkb’ers “te maken hebben met hoge energiekosten. Door de bedrijfsvoering te verduurzamen kun je kosten verlagen.”